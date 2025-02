Horóscopos de Nana Calistar para HOY 24 de febrero ¿Noticias de ex amores?

Aries : ¡Mantente alerta! En estos días tendrás ciertos problemas con tu familia, así que trata de meditar antes de tomar una decisión definitiva. Recibirás noticias de un ex amor , un chisme que no esperabas. Tendrás un malentendido con tu pareja que generará un problema.

Tauro : Otro de los horóscopos de Nana Calistar que tendrá la llegada de un viejo amor, también verá la llegada de cambios importantes en su vida que serán para bien. Cuida tus sentimientos para que no cualquiera los pueda dañar, no olvides lo que vales.

Géminis : Para hoy, 24 de febrero , no mendigues por amor, y mucho menos por alguien que no es capaz de darte lo que mereces. Por lo que debes tener cuidado al exponer tus sentimientos por cualquier persona.

Cáncer : No dudes de tu capacidad para lograr tus sueños y objetivos para que lo puedas cumplir, será difícil pero no imposible lograrlo. Cuida tu interior para que no te dejes lastimar por cualquier persona, no olvides que vales mucho, así lo mencionan los horóscopos de Nana Calistar .

Leo : ¡ Noticias de un ex amor ! Por tu mente rondarán sueños premonitorios, te indicarán cosas que podrían suceder. Madura para que te des cuenta de lo que vales y no permita que amores baratos te hagan perder el tiempo.

Virgo : Incorpora una rutina de ejercicio o sentirás alguna molestia articular. Si hay un romance encendido, no lo dejes ir, valóralo y aprovecha la oportunidad para que no te arrepientas. Aprovecha todas las oportunidades que se te aparecen en el camino.

Escorpión: Tal vez no sean noticias de un ex amor, pero si recibirás novedades de una vieja amistad, analiza la situación para que no repitas los errores del pasado. No todo es tu culpa, no dejes que los errores destruyan tu jornada. La gente mala se aprovecha de esas situaciones.