Hijo de Ferdinando Valencia tiene experiencia paranormal

El actor ha manifestado en varias ocasiones que, aunque su hijo ya no se encuentra físicamente, sigue espiritualmente con su familia desde el cielo. Pero reveló que su hijo muerto tiene contacto con Tadeo .

El 24 de abril, Ferdinando y Brenda Kellerman festejaron el segundo aniversario de vida de Tadeo , momento que vivieron con sentimientos encontrados ya que fue muy alegre pero también recordaron a Dante , quien no sobrevivió después de nacer.

Explicó que un día grabó un comportamiento extraño del gemelito y en el filme se podían apreciar objetos raros que no tienen explicación, argumento que generó muchas críticas por parte de los cibernautas.

El video lo compartió, ya que se extrañó mucho al ver como su hijo Tadeo despertó de madrugada a jugar de manera distinta.

Ante tal situación, fue cuestionado sobre la opinión de las demás personas y respondió que no tiene argumentos para probar lo sucedido.

"Se que me someto a que digan muchas cosas, porque no puedo comprobarles, pero esto no tiene explicación o razón de ser, pero yo tengo la certeza que sucedió", manifestó.