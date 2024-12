Hijas de Silvia Pinal no están contentas con la lectura del testamento

Efigenia Ramos, quien trabajó como asistente personal de Silvia Pinal por más de 35 años, expresó su preocupación por la seguridad de su familia tras la muerte de la icónica actriz. Esto surge en medio de rumores que la señalan como una de las herederas de la "Diva del Cine de Oro".

En una entrevista concedida al programa Chisme TV el 18 de diciembre, Ramos compartió que ha recibido advertencias de sus familiares por los reportes que aseguran que recibió una parte de la herencia de Pinal. "Ahorita me hablaba uno de mis hermanos y me dijo: ´Estoy preocupado por ti, por mis sobrinos, porque se está diciendo que te dejó no sé qué tantos dólares´", relató.

Efigenia aclaró que desconoce si figura en el testamento, y afirmó que las especulaciones afectan a su familia. "No lo sé, hasta que se abra el testamento se sabrá quiénes son los herederos. Todas esas mentiras solamente dañan", aseguró.

HOSTILIDAD POR PARTE DE LAS HIJAS DE SILVIA PINAL

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, Silvia Pinal habría incluido a Efigenia Ramos como beneficiaria de un pequeño porcentaje de su patrimonio, específicamente un 5 por ciento en obras de arte. Sin embargo, durante la lectura del testamento, Ramos habría enfrentado actitudes hostiles de parte de las hijas de Pinal, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel.

El periodista detalló en su programa De primera mano que ambas habrían manifestado su rechazo a reconocer la herencia para Ramos. "Le gritaron que no le iban a dar nada, que no se lo merecía", comentó Infante.

A pesar del conflicto, Ramos afirmó que continúa trabajando en la residencia de Pinal hasta concluir con sus responsabilidades. Su relación con la familia de la actriz, señaló, había sido cercana en el pasado, pero las tensiones recientes parecen haber cambiado esa dinámica.