Hija de Ricardo Crespo rompe el silencio

La muchachita pide respeto para el momento, pues le está costando mucho hablar al respecto, pues sigue en recuperación emocional.

"Gracias por todo el apoyo y mensajes sobre el tema de mi papá, pido prudencia y respeto porque es un tema delicado. Me costó mucho hablar y todavía estoy en proceso de recuperarme emocionalmente", posteó.

La nota la acompañó de las etiquetas #notequedescallada #Noestassola y #Nomoresexualabussing.

En otras de sus historias, la adolescente recomienda a los jóvenes que atraviesan una situación similar no callarse ante lo que les ocurra, y que no se dejen manipular.

"No te calles, no te dejes manipular, habla, no tengas vergüenza, no te sientas culpable", expuso.

El jueves 18 de febrero, Ricardo Crespo fue detenido, luego de que su esposa lo acusara de violación en perjuicio de su hija; en cuanto a ello, el actor negó las acusaciones a través de una misiva.

Expone la razón de su detención, y señala a su exmujer como la responsable de ello, pues le imputa "supuestos monstruosos actos" en perjuicio de su hija.

Dice que esta clase de delitos son mal vistos por él, como por cualquier padre o madre, así como por la opinión pública, pues son indignante y tocan las fibras más íntimas de cualquier ser humano.

También desconocer los motivos que orillaron a su esposa y a su hija a denunciarlo por actos inconcebibles, ya que el único problema que se ha dado a conocer de su relación es su proceso de divorcio, el cual fue sentenciado en 2017, cuando supuestamente se dieron los hechos, pero que en su momento ella no alegó nada al respecto.

Ricardo Crespo ha encontrado respaldo en el medio actoral; sin embargo, otros también condenan lo presuntamente ocurrido.