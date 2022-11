Hija de "El Vale" exige que arresten al responsable del asesinato

"No dejaremos que digan mentiras sobre lo qué pasó, no se dejen engañar", subrayó tajante en sus redes sociales Valentina Elizalde , hija del malogrado Valentín Elizalde , "El Gallo de Oro".

Y es que, a 16 años del asesinato del artista sonorense, el retoño más pequeño de "El Vale" exigió que el responsable de su crimen sea detenido.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la joven de 18 años de edad dedicó unas hermosas palabras a la memoria de su padre.

"Otro año más sin poder abrazarte , sin poder pasar tiempo contigo así como a ti te gustaba. Nunca dejare de extrañarte mi angelito".

Asimismo, en otra publicación expresó su dolor porque le arrebataron la oportunidad de crecer al lado de Valentín, mientras el criminal estaba quitado de la pena haciendo su vida, colgándose de la fama de su padre.

"Me da tanto coraje que mientras nosotros lloramos por él la persona responsable está como si nada hubiera pasado, ´con la conciencia limpia´ y todavía queriéndose colgar de su fama", escribió.

Expuso que continúan en busca de justicia por el asesinato de su papá, y pide a sus seguidores que no se dejen engañar por la versión dada sobre el incidente que apagó la vida del intérprete de Lobo domesticado.

"No es justo, él no merecías irse de esa manera, pero nosotros nos encargaremos de honrar su memoria, no dejaremos que digan mentiras sobre lo qué pasó, no se dejen engañar. Mi vida está incompleta me hace falta mi padre. Te amaré siempre mi Gallo de oro", destacó.

VALENTINA TIENE CLARO QUIÉN ES EL RESPONSABLE

Desde hace tiempo, un rumor que ha cobrado fuerza sobre quién "puso" a Valentín para que fuera asesinado; todos esos comentarios apuntan a Fausto "Tano" Elizalde, primo del cantante, quien al momento del atentado le acompañaba, el 25 de noviembre de 2006 en la Feria de Reynosa, Tamaulipas, estaba con él en la camioneta.

Sin embargo, el que "Tano" haya querido usufructuar con la vida de su primo, además de también comprometerse y casarse con la exesposa de "El Vale", Gabriela Sabag, este no ha hecho más que poner los reflectores sobre su persona y levantar toda clase de señalamientos, como de haber "puesto" a su primo para que lo asesinaran.