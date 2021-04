Hermano de Belinda va por una diputación

Noticia Relacionada Hallan muerta a la actriz Amii Lowndes

PUBLICIDAD

"No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy orgullosa de ti, eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. ¡Vamos con todo mi Nachito!", escribió Belinda.

Ignacio Peregrín está asociado junto a su hermana Belinda, en la cadena de restaurantes y bares La Chismosa, que se encuentran en diferentes estados de la República y Estados Unidos.

El joven político se ha mantenido fuera de los medios de comunicación y no ha demostrado interés por el mundo de la farándula.