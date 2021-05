Hermano de Belinda confiesa cómo afecta la cantante su carrera política

"Nacho" Peregrín destacó que ya está acostumbrado a que, aunque él esté en un evento de política, le pregunten por Belinda; sin embargo, destacó que es algo que no puede evitar, pero no le molesta, ya que quiere mucho a su hermana.

Se que vas a darlo todo en el distrito XV, en la alcaldía Benito Juárez, tienes el apoyo de todos nosotros!!! @peregrin_nacho https://t.co/i4MupASeU2 — Belinda (@belindapop) April 29, 2021

"En este tema en específico sí afecta, pero no me importa, yo no escogí la hermana que tengo, y la amo y la adoro, y la admiro, no me importa ni lo negativo ni lo positivo", aseguró.

El candidato argumentó que se siente comprometido a trabajar más, para demostrar que es capaz de desarrollarse en la política, porque considera que hay veces que no lo toman en serio.

"Por ejemplo, vas recorriendo la calle y cuando tú llegas a proponer las problemáticas y soluciones, muy objetivas; por ejemplo, antes de proponer ya luego está la frase ¡Ay no, pues tú eres el hermano de Beli!", concluyó.