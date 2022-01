Grettell Valdez perderá gran parte de un dedo para evitar cáncer

Durante una entrevista con el programa Hoy, la famosa mencionó que actualmente se encuentra atravesando por una situación de salud bastante complicada, ya que en una de sus visitas al doctor le fue detectado un bulto de origen desconocido en uno de sus dedos

"Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo ´hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsia´, le dije ´ok'", destacó.

Añadió que le iban a realizar una pequeña cirugía, pero su doctor cambió de opinión ya que quiso investigar bien de qué se trataba su padecimiento.

"Me salen como llaguitas, me generan la cita para mi pequeña cirugía y ya estando ahí en la plancha, ya lista, llega el doctor y me dice: ´No te voy a operar, en una semana se te expandió y no es normal´", explicó.

Cuando los estudios arrojaron lo que realmente padece, la artista de 45 años supo que tenía un virus que debe de ser eliminado de su cuerpo mediante una operación o de lo contrario podría padecer de nuevo carcinoma.

"Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, es una verruga que tengo por dentro que está expandida, es un virus que transmuta cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es", dijo.

Al final, Valdez y su doctor decidieron retirarle dicha parte de su dedo, a pesar de que es una sección muy grande; aseguró que no le importaría perder el dedo con tal de mantener su salud.