Grammy 2026: Bad Bunny lanza potente discurso contra el ICE y recibe una ovación de pie

En la 68.ª edición de los Premios Grammy, celebrada el 1 de febrero de 2026 en la Arena de Los Ángeles, Bad Bunny no solo vivió una de las noches más importantes de su carrera al ganar el Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana por "Debí Tirar Más Fotos", sino que también utilizó su momento en el escenario para enviar un mensaje contundente sobre las políticas migratorias de Estados Unidos.

El artista puertorriqueño aprovechó la atención mediática de la ceremonia para hablar directamente sobre los recientes hechos vinculados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), generando un momento que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

DISCURSO DIRECTO Y CONTUNDENTE

Bad Bunny inició su mensaje con una frase que resonó en todo el recinto: "Before I say thanks to God, I´m going to say, ICE out" (Antes de agradecer a Dios, voy a decir: fuera ICE).

Continuó defendiendo la dignidad de las comunidades migrantes: "No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos americanos también". Estas palabras fueron recibidas con ovación de pie por parte de la audiencia y se posicionaron como uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

Bad Bunny says "ICE OUT" at the #Grammys and receives a massive standing ovation:



"We are not savage, we are not animals, we are not aliens, we are humans and we are Americans. The hate gets more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love....

UNIDAD COMO RESPUESTA AL ODIO

Más allá de criticar las políticas migratorias agresivas, Bad Bunny llamó a responder al odio con amor y empatía: "Lo único más poderoso que el odio es el amor". El mensaje del artista buscó destacar la importancia de la compasión y la unión familiar y comunitaria, invitando a repensar la forma en que se aborda el tema de la migración en el país.

El discurso también se inscribió en un contexto de tensión social en Estados Unidos, donde las redadas y detenciones de migrantes han generado protestas en distintos estados. La postura de Bad Bunny se sumó al debate público sobre la necesidad de un trato justo y humano para las comunidades migrantes y latinas.

LA MÚSICA Y EL ACTIVISMO SE ENTRELAZAN

La intervención de Bad Bunny no fue un hecho aislado durante la ceremonia. Otros artistas, como Billie Eilish, aprovecharon su presencia en el escenario para mostrar apoyo a la causa migrante. Eilish llevó un pin con la frase "ICE Out" y pronunció mensajes a favor de políticas de migración justas, haciendo que los Grammy 2026 se convirtieran en un espacio donde la música y el activismo se combinaron frente a millones de espectadores.