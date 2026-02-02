  • 24° C
Farándula

Carín León dedica su Grammy 2026 a Sonora y enaltece la música mexicana

El artista obtuvo el premio a Mejor Álbum de Música Mexicana, confirmando el gran momento del género y su impacto internacional

Feb. 02, 2026
La música mexicana volvió a brillar en los escenarios internacionales con el triunfo de Carín León, quien fue reconocido en los Premios Grammy 2026 al llevarse el galardón a Mejor Álbum de Música Mexicana (incluida tejana). El reconocimiento fue entregado durante la edición 68 de la ceremonia, realizada en Los Ángeles, consolidando al cantante como una de las voces más influyentes del género.

El premio fue otorgado a su producción "Palabra De To´s (Seca)", un álbum que refleja la evolución del regional mexicano sin perder su esencia. Gracias a este trabajo, León logró imponerse en una categoría altamente competitiva, superando a propuestas que marcaron tendencia durante el último año en la música latina.

UN MENSAJE DE ORGULLO

Carín León dedicó un agradecimiento especial a su tierra, Sonora, destacando que el reconocimiento representa a su gente, a sus raíces y a todos los que creen en la música mexicana hecha con identidad y verdad

"Este reconocimiento no es solo mío. Es de Sonora, de la raza que cree en la música hecha con verdad, de los músicos que se desvelan conmigo y de todos los que siguen apostando por nuestras raíces sin perder quiénes somos", compartió.

Carín León enfatizó que el galardón es resultado del esfuerzo en equipo y del respaldo constante del público que ha hecho propias sus canciones. También agradeció a su familia y a su equipo de trabajo, quienes —dijo— han estado presentes tanto en los momentos de éxito como en los más complejos del camino artístico.

El cantante celebró el presente del regional mexicano, asegurando que atraviesa una etapa de crecimiento, fuerza y proyección global. Para León, el reconocimiento confirma que la música hecha desde las raíces puede conquistar nuevos públicos sin perder su esencia.

LOS NOMINADOS

En esta categoría, el artista sonorense compitió contra producciones de Fuerza Regida & Grupo Frontera, Grupo Frontera, Paola Jara y Bobby Pulido, lo que resalta aún más el peso del triunfo obtenido.

¿POR QUÉ CARÍN LEÓN NO ESTUVO PRESENTE EN LA CEREMONIA?

Carín León no pudo asistir a la ceremonia de los Grammy 2026 debido a motivos de salud. El artista contrajo dengue, lo que lo obligó a posponer sus presentaciones. A pesar de no estar presente, el sonorense celebró desde su recuperación este reconocimiento, que marca el inicio de uno de los años más importantes en su carrera y reafirma su liderazgo en la música mexicana.

El premio para Carín León fue uno de los momentos más destacados para la música latina en el Crypto.com Arena, donde compartió reflectores con figuras como Natalia Lafourcade y Bad Bunny, en una noche que reafirmó la diversidad y fortaleza de los sonidos latinoamericanos.

Con este nuevo Grammy, Carín León no solo suma un logro más a su carrera, sino que se consolida como un referente de una escena que sigue creciendo, llevando la música mexicana a nuevos escenarios y demostrando que sus raíces siguen más vivas que nunca.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


