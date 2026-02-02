Bad Bunny hace historia en los Grammy con el primer Álbum del Año en español

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Bad Bunny marcó un antes y un después en la historia de los premios Grammy al convertirse en el primer artista en ganar el galardón a Mejor Álbum del Año con un disco completamente en español.

El reconocimiento llegó gracias a Debí tirar más fotos, su sexto álbum de estudio, una obra profundamente personal que rinde homenaje a la historia, el duelo y la riqueza cultural de la música latina.

BAD BUNNY HACE HISTORIA EN LOS GRAMMY

En la ceremonia celebrada este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, el cantante puertorriqueño superó a figuras internacionales como Lady Gaga, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Tyler, The Creator, entre otros. En los 68 años de historia de los Grammy, ningún álbum en español había conseguido el premio más importante de la noche.

Visiblemente emocionado, Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Martínez Ocasi, rompió en llanto cuando Harry Styles pronunció su nombre como ganador. Al subir al escenario, dedicó el galardón a Puerto Rico y a la comunidad latina alrededor del mundo.

“Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100 x 35 millas. No existe nada que no podamos lograr”, expresó en español.

El artista también agradeció a su madre y dedicó el premio a los inmigrantes que han tenido que dejar su país para perseguir sus sueños. “Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que abandonar su hogar, su tierra, su país”, dijo con la voz entrecortada.

PREMIOS DE BAD BUNNY

Además del Álbum del Año, Bad Bunny se llevó los premios a Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Actuación Global por el tema EoO, sumando tres estatuillas en una noche histórica para la música latina.

Durante su discurso por el álbum urbano, el cantante lanzó un mensaje contundente contra la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “ICE fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos”, afirmó, subrayando que “lo único más poderoso que el odio es el amor”.

El triunfo de Bad Bunny se da en un contexto en el que varios artistas utilizaron el escenario de los Grammy para manifestarse a favor de los migrantes, entre ellos Billie Eilish, Gloria Estefan y Olivia Dean. El momento reflejó una postura colectiva de la industria musical frente a las políticas migratorias de línea dura en Estados Unidos.

Tras su histórica victoria, el intérprete de Ojitos Lindos se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera: el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que se celebrará el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El evento será transmitido en vivo por NBC, Telemundo y Peacock, y promete llevar al escenario global la identidad, el ritmo y la cultura de Puerto Rico.

Con este logro, Bad Bunny no solo consolida su estatus como una de las figuras más influyentes de la música actual, sino que abre la puerta para que el español y la música latina ocupen el lugar que durante décadas les fue negado en la industria anglosajona.