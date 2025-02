Graban artistas álbum de protesta contra el uso de la IA

Entre los artistas destacados se incluyen Kate Bush, Annie Lennox, Cat Stevens, Damon Albarn, Elton John y Paul McCartney

Por: Susana Rodríguez

El álbum "Is This What We Want?" se lanzó como una impactante protesta contra el uso de la Inteligencia Artificial en la música.

Con el sonido del silencio de más de mil músicos, este proyecto busca llamar la atención sobre los cambios propuestos a las leyes de IA en el Reino Unido, que han generado preocupación entre los artistas sobre la posible pérdida de su control creativo.

Entre los contribuyentes a este álbum se encuentran figuras icónicas como Kate Bush, Annie Lennox, Cat Stevens y Damon Albarn.

La presentación del álbum tuvo lugar el martes y su objetivo es manifestar el rechazo a un plan gubernamental que permitiría a las empresas tecnológicas utilizar material protegido por derechos de autor para entrenar modelos de IA, salvo que los creadores opten explícitamente por excluirse.

Los opositores a esta medida argumentan que socavaría las industrias creativas británicas y dificultaría que los artistas mantengan el control sobre su propio trabajo. Personalidades como Elton John y Paul McCartney han expresado su descontento y se han sumado a la protesta contra este plan.

El álbum de protesta presenta grabaciones de estudios y escenarios vacíos, ilustrando lo que los artistas temen que suceda si se implementan estas nuevas regulaciones.

Un detalle significativo es que los títulos de las 12 pistas del disco forman una frase contundente: "El gobierno británico no debe legalizar el robo de música para beneficiar a las empresas de IA".

Las ganancias obtenidas por este proyecto serán destinadas a la organización benéfica Help Musicians, en apoyo a los artistas que podrían verse afectados por estas decisiones regulatorias.