Gana "Jacalito Films" primer Eficine para Sonora

La compañía productora Jacalito Films, consiguió el primer Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional (EFICINE), para la exhibición comunitaria, cultural y comercial del documental "El llanto de las tortugas", en más de 98 salas de exhibición en el país, durante un año.

El director Jaime Villa explicó que los primeros ocho meses realizarán proyecciones en cineclubes, universidades, espacios independientes y culturales y los otros cuatro, los dedicarán a la exhibición comercial, con prioridad a la Cineteca Nacional, estatales y salas alternativas.

"Creemos que es muy importante haber podido bajar el Eficine, porque es el primero que se da a una productora de Sonora con residencia en el estado, y eso de alguna manera nos pone en el mapa y puede resultar muy alentador para que las producciones sonorenses se animen a participar, así como las empresas sonorenses", explicó el cineasta.

Por su parte, Victoria Arellano, productora creativa de Jacalito, dijo que exhibirán "El llanto de las tortugas" por todo el país, con prioridad en estados costeros y fronterizos, espacios independientes y alternativos para contribuir a la descentralización de la exhibición cinematográfica nacional.

"No solo serán exhibiciones, las acompañaremos con actividades y pláticas con el crew y con el Grupo Tortuguero de Bahía de Kino, con la intención de abrir diálogos sobre la conservación de nuestros océanos", explicó.

El DOCUMENTAL

Cabe mencionar que además de la proyección nacional de "El llanto de las tortugas", se realizará una exhaustiva ruta de exhibición en Sonora, gracias al Estímulo Fiscal para la Cultura y las Artes (EFICAS) del que también resultaron beneficiados para el periodo 2023-2024.

El Eficine autorizó para el primer periodo de 2024, un total de 58 proyectos de cine mexicano: 34 para producción y 24 para distribución. En el caso de los proyectos para distribución, donde está ubicado "El llanto de las tortugas".

Nnueve son del circuito de exhibición comercial, seis del circuito de exhibición cultural y nueve del circuito de exhibición mixto. En el caso de las empresas responsables, 21 son de Ciudad de México, una de Michoacán, una de Nuevo León y una de Sonora.

"El llanto de las tortugas" (The crying of the sea) es un documental que aborda la historia de Mónica, Cosme y sus hijos, una familia de pescadores que viven en Bahía de Kino, un pueblo pesquero en Sonora, México.

Se autodenominan como predadores del mar hasta que un día se vuelven incapaces de matar a una tortuga. La familia sumergida en una crisis existencial, se adentra en un viaje de introspección y redención para intentar salvar su modo de vida.