Galilea Montijo da positivo a covid, otra vez

“Me realicé la prueba rápida y me la entregaron en una hora, y pues resulta que sí, otra vez positivo”, contó sobre su contagio después de que personas en su trabajo también dieran positivas. Sobre sus síntomas, mencionó que son distintos a los del contagio anterior.

Destacó que no le ha faltado el aire como en noviembre pasado, ni ha tenido temperatura, pero en cambio, su hijo sí ha presentado fiebre.

“Estoy con el mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza, lo que agradezco muchísimo porque la vez pasada era terrible. Fiebre no me ha dado; aunque a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada. Somos los únicos que salimos positivos. Fer mi esposo salió negativo, gracias a Dios, entonces ya lo mandamos a dormir a la tina”, comentó con un poco de humor.

La conductora mencionó que seguirá aislada en su casa, mientras la vuelven a dar de alta, como también pidió que crean en los segundos contagios. “Parece que mi sistema inmune o mi cuerpo no creó esos anticuerpos o muy pocos o nada, porque efectivamente, después de que me dio en noviembre son cuatro meses y es el tiempo que quedas inmune, pero yo ya no creo en la inmunidad”.

Andrea Legarreta y Raúl “El Negro” Araiza confirmaron que ningún otro integrante de “Hoy” dio positivo a coronavirus.