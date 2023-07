Galilea Montijo aclara si apareció ebria en "La Casa de los Famosos"

Durante la cuarta Gala de Eliminación en "La Casa de los Famosos", una de las cosas que más llamó la atención fue la forma en la que Galilea Montijo comenzó a hablar, situación que generó que algunos internautas se preguntaran si la conductora estaba borracha.

La polémica en las redes sociales inició cuando en algunas interveciones, la famosa comenzó a arrastrar las palabras; incluso, tuvo dificultades para pronunciar VIX, plataforma por la que se transmite las 24 horas el reality show.

Usuarios de redes comenzaron a señalar que Montijo se presentó en el programa en estado inconveniente y destacaron que en algunos momentos su manera de hablar era más lenta de lo común.

GALILEA MONTIJO ACLARA QUÉ LE PASÓ EN "LA CASA DE LOS FAMOSOS"

A lo largo de su carrera, la tapatía ha enfrentado diversas críticas, y ahora que se le acusó de estar borracha durante la emisión del reality show, ella decidió responder.

Montijo aprovechó la emisión del programa "Hoy" para pedir disculpas a las personas que presenciaron la manera en qué habló; además, explicó que, debido a su edad, ha tenido que intervenir su dentadura, pero el tratamiento no ha terminado como ella quisiera.

"Les quiero platicar qué me pasó el día de ayer a mitad del programa, o un poquito más adelante... Acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años, me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca, bueno me están poniendo injerto de hueso", dijo.

Visiblemente apenada, la presentadora comentó que se le despegó la prótesis en plena transmisión, lo que le provocó dificultad para hablar.

"Tengo que comprar de esa cosa que la pega más. Tenía mucho miedo de dar el 'bozazo'... De que se me saliera la prótesis que traigo", añadió.

A las acusaciones que recibió por estar "borracha", la famosa respondió; "si me gusta el agua de Jamaica, pero nunca, nunca en el trabajo, la verdad me da mucho miedo y sobre todo tener una responsabilidad como esa, no podría".

Galilea Montijo aclara que el día de ayer no estaba tomada durante la gala de #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/U87Kvti9wx — La Vendida (@lacomadritaof_) July 3, 2023