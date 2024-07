Gabriel Soto es hospitalizado de emergencia; este es su estado de salud

Este sábado 6 de julio Gabriel Soto sufrió un problema de salud cuando se dirigía hacia el teatro para la puesta en escena El Precio de la Fama, por lo que tuvo que ser hospitalizado de emergencia, informó el productor Gerardo Quiroz.

En exclusiva con la periodista María Luisa Valdés Doria, el productor de teatro declaró que el actor comenzó a presentar síntomas como vómito, dolor de cabeza y pecho; posteriormente se comunicaron con su doctora de cabecera y les instó a acudir de inmediato al hospital.

"Se quedó ahí porque la presión que traía era altísima y ya estaba en riesgo", agregó Gerardo Quiroz. Asimismo, se le informó al público respecto al estado de salud de Soto, el cual se mostró empático con el actor.

ESTADO DE SALUD

Gabriel Soto actualmente fue canalizado y se le realizarán varios estudios para determinar más detalladamente su situación. Por esta razón, la función de mañana domingo tuvo que ser cancelada.

"Primero está la salud de nuestro hermano Gabo, tengo 30 años de gozar de su amistar y es un hombre noble, trabajador", afirmó Quiroz. Y ante la duda de si previamente llegó a sentirse mal, el productor teatral respondió: "No, yo lo había visto muy bien desde el principio, desde los ensayos todo iba bien de salud".

"De hecho, está haciendo una hora y media de ejercicio diario y yo lo había visto muy bien. Cuidamos mucho la dieta porque hay una escena de cama donde salen con poca ropa Ceci y él, y se está cuidando muchísimo. Le invito seguido unos tacos de aquí y me dice 'Señor, usted quiere que me vea muy bien con el torso desnudo y me está engordando con sus tacos'", relató el director.

Por el momento, no se han dado más detalles al respecto. Sin embargo, Gerardo Quiroz puntualizó que la prioridad es la salud de Gabriel Soto y que lo demás será paciencia, pues antes del trabajo debe estar la integridad física.