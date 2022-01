Frida Sofía rompe el silencio tras salir de prisión

La modelo logró salir de la cárcel luego de pagar mil 500 dólares a las autoridades de Estados Unidos

Por: Fernanda Esparza

Frida Sofía salió de prisión tras pagar una fianza fijada por las autoridades norteamericanas por USD mil 500, y brindó sus primeras declaraciones ante la prensa.

Fue la tarde del 24 de enero cuando detuvieron a la modelo en Miami, Estados Unidos por los delitos de alteración del orden público y resistirse al oficial sin violencia.

De acuerdo con su versión, fue a un restaurante donde no recibió buen trato de parte del personal. "No pasó nada... La verdad, fue un simple, literal, la mánager de Joia (restaurante) no le caí bien y me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo".

Reveló que incluso fue agredida por los empleados del lugar, lo que le provocó moretones en sus brazos. "Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad en Joya y dijeron que era porque yo me había robado un agua".

Además, la modelo lamentó el hecho de haber enfrentado este problema sola. "¿Saben qué es triste? Que nadie de mi familia está, para que vean. Yo no tenía a dónde irme hoy... para que vean que la fama y el glamour no es 24/7?.