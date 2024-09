Franco Escamilla: hospitalizan a su hija Azul tras polémica gordofóbica

Dice un viejo refrán que es más difícil hacer reír que enojar, y al parecer esto le sienta como anillo al dedo a la escena standupera, más que con los nuevos tiempos, los chistes de antaño sobre las personas no encuentran cabida en esta generación, por lo que mantenerse vigente ya no les está siendo tan fáciles.

Recientemente, uno de los representantes de la comedia mexicana más conocido, Franco Escamilla, hace unos días festejó por todo lo alto los 15 años de su hija Azul.

Más que feliz, Franco decidió compartir en redes sociales la emoción por que su pequeña ya es toda una damita; sin embargo, al comediante no esperaba la respuesta de muchos internautas, quienes no dudaron en usar sus chistes para "devolverle una de las que guise".

Y es que algunos de los usuarios de redes usaron los chistes que antaño Franco Escamilla usaba para hacer reír, para atacarlo y hacerle entender que sus bromas sobre el peso y la condición de las personas no tiene más cabida en estos tiempos.

El standupero se mostró molesto con los seguidores por haberse metido con su familia, pero también dio a conocer una noticia relacionada con su heredera.

HOSPITALIZACIÓN DE AZUL, HIJA DE FRANCO ESCAMILLA

Luego de la fiesta, a los días la adolescente fue hospitalizada, pero el motivo que la llevó al internamiento no fue aclarado por su famoso padre, quien confirmó el trascendido en sus redes sociales, donde también agradeció el apoyo de sus seguidores.

Luego de ello, Franco usó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para dar a conocer que su hija estaba fuera de peligro y en casa.

"FAMILIA: Gracias a DIOS Azulita ya está en casa recuperándose Sorry si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando Gracias a los que tiraron buena vibra y a los que no, pues no. Se queda el cm en labores de "limpieza" y a los que quieren guerra, ahorita estoy muy contento, luego los atiendo Gracias a la raza del @christusmx por las atenciones y espero no verlos en un buen rato".

Aunque no amplió información respecto a la salud de Azul, el hecho de que la chica esté con su familia es una excelente noticia y parece que todos están concentrados en su recuperación.