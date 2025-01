Fiscalía entrega a José Julián a Maribel Guardia tras demanda contra su nuera

José Julián, nieto de la actriz Maribel Guardia, fue entregado a la famosa luego de permanecer varias horas en resguardo en la Fiscalía de la Ciudad de México, según fue confirmado por Marco Chacón, esposo de la actriz, en declaraciones al programa Hoy, así como por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4.

DE ÚLTIMO MOMENTO: Marco Chacón confirma que el nieto de Maribel Guardia se encuentra con ellos pic.twitter.com/UyF1gs5WVz — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) January 22, 2025

Chacón señaló que el menor ya se encuentra con ellos y que Maribel Guardia emitirá un comunicado oficial para brindar más detalles sobre lo ocurrido. "No voy a dar entrevistas, fue un día muy complicado y desgastante.

Pero Maribel va a preparar un comunicado, nos dormimos a las 6 am", dijo Chacón en declaraciones a Televisa Espectáculos. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el menor fue sometido a estudios, entrevistas y peritajes para garantizar su integridad antes de ser entregado a su abuela.

¡Exclusiva! El menor José Julián ya se encuentra con Maribel Guardia @MaribelGuardia y su esposo Marco Chacón.

La actriz costarricense está tranquila y lo único que ha reiterado ante las autoridades y su familia es que su deseo es que el niño regrese con su mamá lo antes pic.twitter.com/JBaxAbUPSs — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) January 22, 2025

DECLARACIONES DE IMELDA TUÑÓN

Por su parte, Imelda Tuñón, madre de José Julián y nuera de Maribel Guardia, expresó su descontento en una entrevista con el programa Sale el Sol. Según su testimonio, ella no fue informada adecuadamente ni se le permitió defenderse.

"A mí no me han dejado defenderme, no es posible que hayan retirado a mi hijo menor de edad y sin pruebas. Yo voy a ver a dónde escala esto, estoy platicando con mis abogados para ver qué procede", dijo Tuñón.

Además, cuestionó la denuncia interpuesta por la actriz: "Si fue buena madre y si de verdad quería a su hijo, deje de hacernos esto. Es muy extraño que metan una denuncia y que sea yo la que esté mal".

MARIBEL GUARDIA DEMANDA A IMELDA TUÑÓN

Según Carlos Jiménez, Maribel Guardia denunció a Imelda Tuñón ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por negligencia en el cuidado de su hijo. La actriz señaló que su nuera habría abandonado al menor en diversas ocasiones para irse de fiesta, incluso permitiendo la presencia de hombres en estado de ebriedad dentro de la casa.

Jiménez destacó un incidente en el que Maribel y su esposo encontraron a un hombre borracho y en ropa interior durmiendo en una cama dentro de la casa donde estaba su nieto. Imelda justificó la situación asegurando que se trataba de un "invitado".

La situación sigue generando controversia y se espera que Maribel Guardia brinde más información en el comunicado que emitirá próximamente.