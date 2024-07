Filtran el episodio final de "House of the Dragon 2" antes de su estreno

Antes de su estreno oficial, el episodio final de la segunda temporada de House of the Dragon, la exitosa precuela de Game of Thrones producida por HBO, se filtó, comenzado a circular en redes sociales.

Clips del episodio ocho, que se esperaba para este domingo 3 de agosto, aparecieron en plataformas como TikTok y X, generando una ola de emoción y descontento entre los seguidores de la serie. La segunda temporada se estrenó el 16 de junio a través de la plataforma de streaming Max.

La filtración, que se hizo pública el martes, fue atribuida a una cuenta de TikTok creada con el propósito de difundir estos contenidos. Aunque la cuenta y los videos fueron eliminados rápidamente, los clips, que muestran aproximadamente 30 minutos del episodio final, ya habían acumulado más de 100,000 vistas antes de ser retirados.

Las imágenes, grabadas desde una pantalla, se replicaron en otras plataformas sociales, causando un revuelo entre los seguidores de la serie.

La filtración no es un evento sin precedentes para la serie, este incidente recuerda al final de la primera temporada en 2022, que también se filtró en días antes de su estreno. HBO atribuyó a un socio de distribución en Europa, Medio Oriente o África. La empresa prometió en esa ocasión una vigilancia estricta para retirar copias no autorizadas.

Esta segunda temporada, que comenzó el 16 de junio, la serie, basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, continúa narrando la lucha interna de la familia Targaryen.

El episodio siete, titulado "La cosecha roja" (The Red Sowing), mostró a Rhaenyra Targaryen reforzando su posición mientras el rey Aegon II Targaryen enfrentaba problemas de salud y el príncipe regente Aemond Targaryen planeaba su próximo movimiento. El conflicto entre los dos bandos que disputan el trono de hierro se intensificó

La tercera temporada de House of the Dragon ya ha sido confirmada por HBO y Warner Bros. Discovery, quienes están entusiasmados por continuar la narrativa de la Casa Targaryen. El episodio final de la temporada 2 se transmitirá en HBO este domingo 3 de agosto a las 9 p.m. ET.