FGE de Sonora pondrá medidas de protección a Natanael Cano tras recibir amenazas

Natanael Cano es amenazado luego de que en una manta se puede leer en el mensaje que se ha propagado extensamente en las redes sociales y que hace referencia a otros personajes como Tito Torbellino Jr. y Javier Rosas.

"Dedíquense a lo suyo, que es la profesión de músicos. Ojo, esto no es por hacer corridos, es por colaborar con dinero, económicamente y cualquier acción ilegal. Si no hacen caso a esta advertencia, serán fusilados. Att. Jalisco Mata Salas"

Después de este descubrimiento, se inició una investigación y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora ratificó que se resguardará al cantante y compositor mexicano de apenas 24 años, junto con los demás individuos mencionados en el mensaje:

"Se encontró una manta en un centro educativo, donde existen amenazas dirigidas a este individuo y dos más vinculadas a un género musical denominado corridos bélicos o corridos tumbados. Se han establecido las medidas de protección legalmente pertinentes para estas personas y, claramente, esperaremos que se implementen con el respaldo de las distintas entidades de seguridad pública para prevenir una agresión hacia estas personas", declaró Gustavo Salas, el jefe de la Fiscalía.

SE DESVINCULAN LAS LETRAS DE NATANAEL DE LAS AMENAZAS

En un video divulgado por el periodista sonorense Antonio López en X, también se pone en duda la posible relación entre las canciones que Natanael Cano interpreta y las amenazas dirigidas a él, a lo que contestó que estas no están incluidas en el expediente de investigación.

"No estamos iniciando en contra de ellos una carpeta por algún delito que pudieran haber cometido por las canciones, no, eso no es. No estamos ni por mucho tratando de restringir la libertad de expresión ni las expresiones musicales, al margen de que podamos no estar de acuerdo con el contenido de las mismas", precisó Gustavo Salas.

El fiscal de Sonora también añadió que en estas situaciones no es imprescindible que los individuos mencionados se presenten ante la autoridad para pedir medidas de protección, sino que, de manera autónoma, estas deben ser concedidas.

"Nos acercamos a través de sus abogados; en el caso de uno, estamos localizando a los otros dos y, en cuanto podamos localizarlos, se harán de su conocimiento las medidas de protección a su favor", dijo.

Finalmente, Salas añadió que hasta ahora no se poseen los datos necesarios para establecer la veracidad del contenido de la narcomanta, pero que esto no obstaculiza la investigación del descubrimiento y brindarle protección no solo a ellos, sino también a todos los ciudadanos.