Ferka, de "La Casa de los Famosos", es confrontada por Adela Micha y se pone a llorar

Luego de convertirse en la tercera eliminada del reallity La Casa de los Famosos, Ferka fue entrevistada por la periodista Adela Micha, y luego de una serie de cuestionamientos, la actriz rompió en llanto.

La exparticipante, cuyo nombre real es Fernanda Quiroz, habló con Micha en su canal de YouTube La Saga, sobre su participación en el programa y se refirió a la llamada y secreta "regla de oro", a lo que la famosa respondió con un: "Soy un ser humano".

Además, habló de todo, sin tapujos y contar cómo es que vivió el programa de telerrealidad de Televisa.

Asimismo, Ferka se refirió a algunas polémicas en las que se vio envuelta, su eliminación y el hate de que fue objeto por parte del público.

Pero lo más sorprendente para los seguidores del programa de la periodista, fue que, durante la transmisión de La Saga, Fernanda fue confrontada por Adela durante unos minutos, quien le cuestionó las actitudes que mostró en su estancia en La Casa de los Famosos, pues seguidores de su programa la querían fuera del reallity.

Visiblemente "quebrada" y con los ojos inundados de lágrimas, reconoció que nunca ha mostrado una cara que no tiente, que se muestra tal cual, pero que las circunstancias cambiaron cuando se integró al programa.

Y es que durante su estadía se convirtió en el centro de una campaña de desprestigio que, asegura, estuvo a cargo de Sergio Mayer, lo que le acarreó el odio del público y que ha padecido.

"Yo no tengo el control de cómo este tipo de realitys deciden editarte. Fui presa de mis propias actitudes porque entré con otra idea, quería conocer a mucha gente y a mí no me dieron chance y me han juzgado por tres semanas de show y ese show no me define".

Ferka se mostró conforme con la categoría de villana que el público le dio; sin embargo, aclaró que sólo se defendió de los ataques sicológicos y emocionales a los que se vio sometida.

"Más allá de ser actriz y conductora, soy un ser humano que viene saliendo de una guerra psicológica constante, sabía que tenía un objetivo claro, pero cuando trasgreden al ser humano ya no está padre, y hoy, con todo lo que me estoy topando estoy muy contenta de estar afuera".

Fernanda Quiroz reconoció que había cometido errores, como el no defender a sus compañeras cuando Poncho de Nigris habló mal de ellas, en especial de Deborah, a quien ofreció una "disculpita": "Me apendejé", puntualizó.