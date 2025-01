Famosos que perdieron sus casas por los incendios forestales en California 

Los devastadores incendios forestales que arrasan Los Ángeles y sus alrededores han dejado un rastro de destrucción, afectando a miles de viviendas, incluidas las de varias celebridades.

Actualmente, cinco incendios principales, Palisades, Eaton, Hurst, Lidia y Sunset han consumido cerca de 30 mil acres y más de 2 mil estructuras.

Entre las propiedades afectadas se encuentran residencias de lujo pertenecientes a celebridades, quienes han tenido que abandonar sus hogares y, en algunos casos, enfrentarse a la pérdida total de estos. Las llamas, alimentadas por los intensos Vientos de Santa Ana, han generado una catástrofe de magnitudes históricas que mantiene a California en estado de emergencia.

Varias figuras reconocidas de Hollywood han visto cómo sus viviendas fueron completamente consumidas por el fuego:

Heartbroken beyond words Sitting with my family, watching the news, and seeing our home in Malibu burn to the ground on live TV is something no one should ever have to experience. This home was where we built so many precious memories. It´s where Phoenix took his first steps... pic.twitter.com/aeJAgJrymA

Afortunadamente, algunas personalidades lograron evacuar sus hogares antes de que las llamas los alcanzaran. Sin embargo, la incertidumbre sobre el estado de sus propiedades permanece.

To all the wonderful people who´ve reached out to us, thank you for being so concerned. Just letting you know that we were able to evacuate successfully. I do not know at this moment if our home is still standing, but sadly houses on our little street are not. pic.twitter.com/xZjvsIg6Fg