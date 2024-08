Famosos que han apoyado a Donald Trump en su candidatura presidencial

En el panorama político de las elecciones presidenciales de Estados Unidos para 2024, las celebridades están jugando un papel cada vez más prominente.

Entre los nombres que han manifestado su apoyo al expresidente Donald Trump se encuentran figuras destacadas de Hollywood y del ámbito deportivo, quienes buscan influir en el electorado con sus respaldos públicos.

La actriz Roseanne Barr, conocida por su postura conservadora, ha sido una ferviente defensora de Trump durante años. Recientemente, Barr criticó a sus opositores políticos, destacando la figura del ex presidente como una opción favorable frente a las críticas que enfrenta la actual administración.

El ex luchador profesional Hulk Hogan también expresó su apoyo al ex mandatario. En la Convención Nacional Republicana (RNC) del mes pasado, Hogan hizo una entrada memorable al quitarse la camisa para revelar una camiseta de la campaña Trump-Vance, llamando a Trump su "héroe" y el "mayor presidente de los Estados Unidos".

Billy Ray Cyrus demostró su apoyo al expresidente en su mitin de julio, "Billy Ray Cyrus está aquí... es un tipo conservador, dije ´¿Cómo le salió una hija tan liberal?´" mencionó Trump ante las posturas politicas que ha compartido la cantante Miley Cyrus durante los últimos años.

Trump: Billy Ray Cyrus is here. Where is Billy Ray? He's around here someplace, and he's great. He's a conservative guy. I said, how did you get such a liberal daughter? How did that happen? pic.twitter.com/PykKSeZTjY