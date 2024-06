¿Falleció Sergio Andrade? Esto se sabe

Sergio Andrade, el productor líder del Clan Trevi-Andrade, involucrado en abusos contra jóvenes que formaron parte de este grupo, podría haber fallecido, pero el anuncio de su muerte resulta altamente sospechoso.

Recientemente, el Clan Trevi-Andrade ha vuelto a ser objeto de atención cuando Liliana Regueiro, exintegrante del grupo, reveló la existencia de dos nuevas víctimas. Además, en Estados Unidos existe una demanda pendiente contra el productor musical, así como contra Gloria Trevi.

Además, Edith Zúñiga, otra de las jóvenes que formó parte del clan, anunció que presentó una nueva denuncia contra Andrade en la Ciudad de México.

Con este escenario, el canal de YouTube “Chisme no like” reportó que el 21 de junio se realizó una actualización en la página de Wikipedia del exmanager famoso, donde se incluyó un dato impactante.

Según se informó, la familia de Andrade habría cambiado la página para indicar que el exproductor había fallecido. El canal mostró diversas capturas de pantalla de estos cambios, pero para el 26 de junio ya no figuraba ninguna mención sobre el supuesto fallecimiento de Sergio, como se había mencionado anteriormente en los motores de búsqueda.

Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores del programa, sugirieron que Sergio podría estar simulando su muerte para evitar enfrentar a la corte en Estados Unidos y lograr que se deseche la demanda en su contra, especialmente ahora que enfrenta nuevas acusaciones relacionadas con el “Clan Trevi Andrade' en ese país”.

De ser así, serían únicamente Gloria Trevi y María Raquenel Portillo quienes tendrían que lidiar con los litigios pendientes en Estados Unidos.

RUMORES DE SU PARADERO

Mientras algunas versiones indicaban que el velatorio de Sergio Andrade se llevaba a cabo en Barcelona, España, la agencia mexicana Kadri Paparazzi informó que el productor de 68 años reside actualmente en Cancún, donde está recibiendo diálisis.

Estaba en un hospital hace 10 días, estuve allá por Cancún, tiene problemas, se está dializando, va a ver un especialista", reveló uno de los conductores.

Admitió que ya estaban siguiendo sus pasos, pero en ese momento no lo reconoció debido a su estado de deterioro por motivos de salud.

“Pasó frente a mí y no lo reconocí, estaba muy desgastado, está muy mal, anda muy mal no quería dar su identificación oficial, quería usar su pasaporte, no quería dar su nombre y tenía un pasaporte falsificado, por eso anduvimos por allá, eso es lo que sabemos", agregó Lobo.

Cabe recordar que, en enero de 2024, una enfermera española informó a “Chisme no Like” que el productor estaba enfrentando problemas digestivos, además de haber sido diagnosticado con pancreatitis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).