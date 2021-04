Fallece Paul Ritter, actor de "Harry Potter"

Asimismo, trabajó en la cinta de James Bond "Quantum of Solace".

Paul Ritter también fue muy conocido en Gran Bretaña por sus brillantes actuaciones en teatro, en producciones como como "All My Sons", "Coram Boy", "The Curious Incident Of The Dog In The Night Time", "Art", así como interpretando al primer ministro John Major en la puesta del drama "The Audience".

Innumerables figuras del medio artístico han compartido emotivos mensajes por su muerte, entre ellos el actor Rusell Tovey, quien mencionó que Paul Ritter fue una de las personas más agradables que haya conocido.

También el comediante Rob Delaney tuiteó que Ritter tenía un talento irreal.

Su agencia de representación informó que murió el lunes por la noche, tranquilo, en su casa, y a su lado estuvieron todo el tiempo su esposa Poly y sus hijos Noah y Frank acompañándolo.

"Paul fue un actor excepcionalmente talentoso que interpretó una gran variedad de papeles en el escenario y la pantalla con extraordinaria habilidad", dijo la agencia. "Era tremendamente inteligente, amable y muy divertido. Lo extrañaremos mucho".