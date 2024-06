Fallece Pato Levy, hijo de Talina Fernández, a los 53 años

Patricio Levy Fernández, conocido como "Pato" Levy, hijo de la presentadora Talina Fernández, falleció a la edad de 53 años, apenas unas semanas antes del primer aniversario del fallecimiento de su madre.

¿DE QUÉ MURIÓ PATO LEVY?

El hijo de Talina Fernández murió a causa de un infarto fulminante mientras esperaba someterse a una cirugía debido a problemas cardíacos.

Gerardo Patricio Levy Fernández era el hijo menor de Talina Fernández, quien también fue madre de la difunta actriz Mariana Levy y de Coco Levy.

En el programa "Sale el sol" se informó que un infarto fue la causa de su fallecimiento. "Le dio un infarto, recordemos que él estaba en espera de una cirugía de corazón. Nos da mucha tristeza (...) Hoy por hoy, ya está al lado".

A principios de este año, "Pato" Levy expresó su preocupante estado de salud. " Aquí en cardiología, viendo si me internan. Mi corazón está muy mal ", comentó en ese momento. También mencionó que sus problemas de salud se intensificaron tras el fallecimiento de su madre, Talina Fernández, en junio de 2023.

En octubre de 2023 reveló que le habían diagnosticado insuficiencia cardíaca. "De entrada (necesito) bajar de peso, mucho, porque desde que me operé en diciembre pasado, el doctor que me (intervino) me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí mi corazón se jodió", compartió.

En mayo pasado, "Pato" compartió su deseo de reunirse con su madre y su hermana fallecidas. "Yo les daba las opciones para que ellas escogieran, la que ellas me quisieran dar. Yo lo único que le pedía al cosmos, mi madre y el Señor, viéndome tan mal, es: ´Oye, no seas gacho. Si me voy a ir, que sea rapidito´. Yo no quiero tener una agonía de dos años en una cama conectado a aparatos", expresó.