Fallece Michelle Trachtenberg, actriz como Gossip Girl, a los 39 años

Conocida por sus papeles en Buffy y Sueños Sobre Hielo, fue un ícono en películas y series de televisión de la época de los 2000 y finales de los 90's

Por: Marcela Islas

La actriz Michelle Trachtenberg, conocida por sus papeles en series como Gossip Girl y Buffy, La cazavampiros, ha fallecido a los 39 años, según confirmó The New York Post en exclusiva este miércoles 26 de febrero.

Aunque hasta el momento se desconocen las causas exactas de su muerte, se informó que falleció en su apartamento de Nueva York, cerca de la zona de Columbus Circle. Sin embargo, las autoridades han indicado que no se está investigando como un crimen violento.

De acuerdo con medios estadounidenses, fue su madre quien encontró el cuerpo sin vida de la actriz poco después de las ocho de la mañana (hora local).

Fuentes cercanas al medio han informado que recientemente se había sometido a un trasplante de hígado y que podría haber estado experimentando complicaciones, por lo que se presume que falleció por causas naturales.

Se espera que en las próximas horas se realice una autopsia para determinar con exactitud la causa de su muerte.

TRAYECTORIA EN SERIES Y PELÍCULAS DE MICHELLE TRACHTENBERG

En los últimos meses, Trachtenberg había sido objeto de atención en redes sociales debido a publicaciones en las que algunos seguidores la veían con un aspecto desmejorado. En enero de 2024, la actriz respondió a las críticas defendiendo su estado de salud:

"Explíquenme por qué me veo enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayan dejado un comentario así". También afirmó que nunca se había sometido a cirugía plástica y que se sentía "feliz" y "sana".

No obstante, sus seguidores expresaron preocupación por su estado. En Instagram, donde acumulaba más de 800 mil seguidores, su última publicación data de hace siete días.

Trachtenberg comenzó su carrera actoral con apenas tres años en Ley y Orden y se convirtió en una estrella juvenil en la década de los noventa. Su primer gran papel fue en la serie Las aventuras de Pete y Pete, pero alcanzó la fama con Harriet, la espía en 1996.

Además, protagonizó películas icónicas para los millenniales como Soñando, soñando... triunfé patinando. En Buffy, La cazavampiros, interpretó a Dawn Summers, la hermana menor de Buffy, apareciendo en más de 60 episodios entre la quinta y la séptima temporada.

Su éxito continuó en Gossip Girl, donde dio vida a Georgina Sparks, una de las villanas más recordadas de la serie. Su interpretación le valió una nominación como Mejor Villana en los Teen Choice Awards de 2012.

A pesar del rechazo que generaba su personaje, regresó brevemente en el reboot de la serie en 2022, marcando su última aparición en la televisión.

En el ámbito personal, medios estadounidenses informan que Trachtenberg mantenía una relación con el representante Jay Cohen. En marzo de 2024, le dedicó una publicación en Instagram por su cumpleaños: "Feliz cumpleaños al hombre que me aguanta". Sin embargo, no estaban casados.

La noticia de su fallecimiento ha causado conmoción entre sus seguidores y colegas de la industria. A medida que se conozcan más detalles, el legado de Michelle Trachtenberg como actriz juvenil icónica seguirá presente en la memoria de muchas generaciones.