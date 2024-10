Fallece "Kompa Yaso" famoso comediante, tras una semana en coma inducido

La mañana de este jueves, 17 de octubre, se confirmó la lamentable noticia del fallecimiento de Eleazar del Valle, mejor conocido como "Kompa Yaso", un querido comediante de humor negro que dejó una huella imborrable en la televisión mexicana. Su sobrina, Ximena Santamarina, fue quien informó sobre qué el comediante se encontraba en coma inducido.

Kompa Yaso, quien había estado hospitalizado en estado crítico esperando un trasplante, luchó contra complicaciones de salud que lo llevaron a ser intubado y sedado mientras los médicos evaluaban su condición.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, Santamarina compartió la angustiante situación: "Ahorita está intubado y sedado. Estamos esperando que no haya daño cerebral".

FALLECE KOMPA YASO

El productor Neri Luna fue uno de los primeros en confirmar el fallecimiento a través de redes sociales, de igual manera la periodista María Luis Valdés Doria a través de sus redes sociales, enfatizando la preocupación entre sus seguidores y familiares.

La periodista destacó que el famoso comediante tenía diversos problemas de salud desde hace tiempo, pero siempre logró salir adelante, asimismo puntualizo que "Kompa Yaso" llevaba una semana en coma inducido y estaba luchando por su vida. Sin embargo, la periodista hablo con la hermana del comediante, la cual reveló que, tras una subida de presión, sufrió daño cerebral que eventualmente le costó la vida. "Una gran persona", dijo, visiblemente afectada.

Fallece @KompaYasoConK .. Kompayaso llevaba una semana hospitalizado.. descanse en paz pic.twitter.com/EM0X9GLGMY — Maria Luisa Valdes D (@MaguichaDoria) October 17, 2024

¿QUIÉN ERA EL COMEDIANTE "KOMPA YASO"?

Nacido en México, Kompa Yaso se destacó por su humor irreverente y su participación en programas como "Chisme No Like" y "Tengo talento, mucho talento", donde ganó notoriedad gracias a su habilidad para tocar diversos temas con un enfoque único. Aunque estudió Actuación y Dirección en la Universidad Nacional Autónoma de México, no se tituló debido a una huelga estudiantil. En entrevistas, él mismo expresó que su mayor motivación era obtener su título para complacer a su madre.

La partida de Kompa Yaso deja un vacío en el mundo del entretenimiento, donde su talento y carisma resonaron entre los espectadores. Su legado perdurará en los corazones de quienes disfrutaron de su inconfundible estilo y su aporte al humor mexicano.