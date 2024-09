Fallece Fernando Ponce de León, exflautista del grupo Mägo de Oz

A través de redes sociales se dio a conocer por sus seres queridos que falleció a los 59 años tras sufrir un fallo multiorgánico

Por: Luis Flores

La mañana de este viernes 20 de septiembre, se dio a conocer que Fernando Ponce de León, icónico flautista de la agrupación musical Mägo de OZ, falleció a los 59 años tras sufrir un fallo multiorgánico.

A través de sus redes sociales, José Andrea, exvocalista del grupo Mägo de Oz, lamentó la pérdida de su amigo, además de considerarlo una persona graciosa e inteligente, pero sobre todo empática.

Mi vida siempre ha estado musicalizada por Mägo de Oz y no tendría sentido sin ellos. Crecí oyendo la destreza en las flautas de Fernando Ponce de León, en un género en el que no era común oirlas. Hoy se ha hecho eternidad, pero seguirá siendo canción en nuestros corazones. pic.twitter.com/Eo6D4ewbK5 — Karla (@Bruja__Lunar) September 20, 2024

"Se ha ido una de las mejores personas que me he encontrado en esta vida, una persona noble, culta, graciosa e inteligente, pero sobre todo empática y gran amigo de sus amigos. Aún no me salen las palabras.

Su legado musical perdurará siempre, así como perdurará él en mi memoria allá donde esté.

Espero encontrarte tal y como te recuerdo cuando volvamos a encontrarnos hermano, sacando esas bellas melodías que me enamoraban y me uniré a ti con mi voz, mientras tanto descansa en paz mi amado Fernando. Que la tierra te sea leve...", puntualizó.

LEGADO MUSICAL

Fernando Ponce de León formó parte de la banda desde finales de los años 90 hasta su salida en el año 2010, durante su permanencia grabó numerosos álbumes como "Finisterra", la trilogía "Gaia", "Belfast", "La ciudad de los árboles", la colaboración en la "Leyenda de la Mancha" con "En un lugar" y "La Ínsula de Barataria".

Ponce de León también colaboró con diferentes bandas y artistas como Barón Rojo, Obus, Boikot, Ñu, Los Suaves, Porretas y Rosendo.

Posteriormente formó una nueva banda con José Andrea, compañero de dicho grupo, llamada "José Andrea y Uroboros".