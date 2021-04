Fallece el rapero DMX a los 50 años

"Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. La música de Earl inspiró a innumerables fanáticos en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre. Apreciamos todo el amor y apoyo durante este momento increíblemente difícil", expresó la familia.

Simmons debutó en el rap a finales de los 90, con temas como "Party Up" y "Get At Me Dog".

Sus primeros 5 discos estuvieron en el número uno en las listas de Billboard. También incursionó en la actuación en "Romeo Must Die" y "Never Die Alone" y en varias ocasiones se interpretó a sí mismo en películas y programas televisivos.

DMX estuvo nominado al Grammy en tres ocasiones entre 2000 y2001, como Mejor interpretación solista de rap y Mejor álbum de rap.