Fallece el cineasta Robert Downey mientras dormía

Asimismo actuó y dirigió clásicos como "Putney Swope" y participó en "Boogie Nights", "Magnolia" y "To Live And Die in L.A".

Hijo de la modelo Elizabeth McLoughlin y Robert Elias Sr., director de moteles y restaurantes, nacido en Nueva York bajo el nombre de Robert Elias, pero cambió su apellido por el de su padrastro James Downey, para intentar ingresar al ejército pero aún no tenía la edad suficiente.

Downey se casó tres vece, primero con la actriz Elsie Ann Downey, con quien procreó a sus hijos Allyson Downey y Robert Downey Jr. y de quien se divorció en 1975.

Luego contrajo nupcias con la actriz y escritora Laura Ernst, quien falleció en 1994 a casusa de esclerosis lateral amiotrófica y en 1998 se casó con su actual esposa Rosemary Rogers, con quien tuvo dos hijos; Henry y Anthony Downey.