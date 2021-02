Fallece el actor Rodrigo Mejía a causa de covid

Noticia Relacionada Lambda García desea alquilar un vientre

Los padres del actor también contrajeron covid y aunque su papá logró vencer la enfermedad, lamentablemente su madre falleció a causa de ella.

Rodrigo Mejía era esposo de la conductora de TV Azteca, Gaby Crassus, con quien tenía dos hijos. Ella compartió una foto con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: "Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no veré más tu sonrisa hermosa que iluminaba el lugar al que entrabas...", compartió.

El actor participó en las telenovelas "Besos Prohibidos", "El Juego de la Vida", "Amar otra vez", "El amor no es como lo pintan", "Fuego en la sangre", "Mundo de fieras" y "Tres Familias", siendo esta su último trabajo en la pantalla chica.