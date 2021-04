Fallece de cáncer Joseph Siravo, actor de "Los Soprano"

Otras destacadas actuaciones fueron en series de televisión, como "For Life", "The Blacklist", "Made in Jersey", "Dirty Sexy Money" y "Law and Order".

También actuó en teatro, así como en el cine, donde participó en filmes como "The Report", "Equity", en "Motherless Brooklyn", "The Wannabe", "Shark Tale" y "Night Falls on Manhattan".

El representante del actor afirmó que perdió la vida luego de una "dura y valiente batalla contra el cáncer de colon".

"RIP, mi querido amigo, que luchó una pelea increíble. Te echaré de menos. Nos vemos en el otro lado".

Su hija también le dedicó un emotivo mensaje: "Estoy tan inmensamente agradecida de haberlo tenido aquí en la tierra y sé que no ha ido muy lejos. Tenía muchos créditos, pero su favorito era el de Nonno Joe".