Fallece David Richardson, escritor de Los Simpson

El exitoso escritor y productor estadounidense, David Richardson, quien fuera escritor de algunos capítulos de la serie Los Simpson, Malcolm in the Middle y Two and a Half Men, entre muchas otras, falleció a los 65 años de edad, después de una larga lucha contra el cáncer.

Fue productor, guionista, director y en la década de los 80 se consolidó con gran éxito.