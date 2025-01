Fallece David Lynch a los 78 años, maestro del surrealismo en el cine y la televisión

David Lynch, el visionario director estadounidense reconocido por su estilo único y por transformar el cine y la televisión con su narrativa oscura y surrealista, falleció a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en Facebook.

"Con profundo pesar, nosotros, su familia, anunciamos el fallecimiento del hombre y artista David Lynch. Agradeceríamos un poco de privacidad en estos momentos. Hay un gran hueco en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría: ´Mantén la vista en la dona y no en el agujero´. Hace un día precioso con un sol dorado y cielos azules hasta el final", se lee en el mensaje.

SALUD DE DAVID LYNCH

En 2024, Lynch reveló que padecía enfisema, una enfermedad pulmonar atribuida a décadas de tabaquismo. Aunque fue diagnosticado en 2020, no dejó de fumar hasta dos años después, cuando su salud se deterioró críticamente.

"Vi la escritura en la pared y decía: ´Vas a morir en una semana si no lo dejas´", relató Lynch en una entrevista. Durante sus últimos años, el director se convirtió en una voz de advertencia sobre los peligros del tabaco, describiendo su experiencia como "caminar con una bolsa de plástico alrededor de la cabeza".

TRAYECTORIA DE DAVID LYNCH

Antes de irrumpir en el cine, Lynch comenzó su carrera como pintor, un arte que nunca abandonó. Su primer largometraje, Eraserhead (1977), se convirtió en un clásico de culto, llamando la atención de Mel Brooks, quien le ofreció dirigir The Elephant Man (1980). Este drama, que obtuvo ocho nominaciones al Óscar, marcó su ingreso al cine convencional.

Lynch enfrentó altibajos en su carrera. Tras el fracaso comercial de Dune (1984), se recuperó con películas como Blue Velvet (1986) y Wild at Heart (1990), que ganó la Palma de Oro en Cannes. Su película Mulholland Drive (2001), considerada una de las mejores de su carrera, le valió una nominación al Óscar como mejor director.

DAVID LYNCH EN LA TELEVISIÓN

En televisión, Lynch marcó un hito con Twin Peaks (1990), una serie que mezcló misterio, drama y elementos sobrenaturales. La historia del asesinato de Laura Palmer cautivó a la audiencia y obtuvo 14 nominaciones al Emmy en su primera temporada.

Aunque perdió popularidad en su segundo año, la serie mantuvo un estatus de culto, generando una precuela cinematográfica y un renacimiento en 2017 con una tercera temporada aclamada por la crítica.

Un artista multifacético

Además del cine y la televisión, Lynch exploró diversas disciplinas artísticas. Sus pinturas fueron exhibidas en galerías internacionales, incursionó en la música experimental y creó el cómic The Angriest Dog in the World. También fue un ferviente defensor de la meditación trascendental, fundando la David Lynch Foundation para promover esta práctica.

PREMIOS Y LEGADO

Aunque nunca ganó un Óscar competitivo, Lynch recibió numerosos galardones, incluyendo el León de Oro en el Festival de Venecia (2006) y un premio honorífico en los Independent Spirit Awards (2007).

David Lynch deja un legado imborrable en la historia del arte y el cine. Le sobreviven sus dos hijas, Jennifer y Lula, y sus dos hijos, Austin y Riley. Su obra, un viaje a los rincones más oscuros y bellos de la imaginación humana, seguirá inspirando a generaciones futuras.