Fallece Alicia Bonet, recordada actriz del cine mexicano, a los 78 años

El mundo del cine mexicano se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alicia Bonet, reconocida actriz que marcó una época con sus interpretaciones en producciones clásicas del cine nacional. La noticia fue confirmada este domingo 26 de octubre, cuando la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) anunció su partida a los 78 años de edad.

LA ANDI CONFIRMA LA TRISTE NOTICIA

A través de su cuenta oficial de Instagram, la Asociación Nacional de Intérpretes informó sobre el deceso de la actriz con un mensaje en el que expresó sus condolencias a familiares y amigos.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Alicia Bonet", se lee en el comunicado.

El mensaje también recordó la destacada trayectoria de Bonet en cintas emblemáticas como "Hasta el viento tiene miedo", "Despedida de soltera" y "El escapulario". La ANDI finalizó el comunicado enviando su pésame a los seres queridos de la actriz.

CAUSA DE MUERTE AÚN DESCONOCIDA

Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento de Alicia Bonet, por lo que sus seguidores y colegas del medio artístico permanecen a la espera de más información.

Alicia Bonet fue una de las figuras más queridas y reconocidas del cine nacional durante las décadas de los sesenta y setenta. Participó en películas como La cigüeña dijo sí (1961), Cazadores de espías (1969), Los adolescentes (1968) y La noche del halcón (1969), donde mostró su talento y carisma frente a las cámaras.

Además de su carrera artística, la actriz fue conocida por su matrimonio con el cantante y actor Enrique Guzmán, con quien tuvo dos hijos. Aunque su relación estuvo rodeada de polémicas, ambos marcaron una etapa importante dentro del espectáculo mexicano.

Su legado permanece en la memoria del público

Con el paso de los años, Alicia Bonet decidió alejarse del mundo del espectáculo, pero su trabajo continúa siendo recordado por los amantes del cine clásico. Su partida deja un vacío en la industria, pero también un legado lleno de talento y profesionalismo que seguirá inspirando a nuevas generaciones.