Fallece actriz de la Loca Academia de Policía

La actriz, recordada por su peculiar voz y su gran talento para hacer comedia, nació el 10 de mayo de 1947 en Filadelfia, Estados Unidos; comenzó su carrera actoral en teatro, en obras como "Hello, Dolly", "Miss Moffat", además participó en el programa de TV "Keep on Truckin".

Noticia Relacionada Las increíbles predicciones de Los Simpson

Su debut en televisión fue en el año 1976, en un episodio de "Los Jefferson"; y en 1984 dio vida por primera vez a su personaje de la agente Laverne Hooks, en la "Loca Academia de Policía".

Fue reconocida por su intenso trabajo para recaudar fondos por la lucha contra el SIDA.

Este año se estrenará de manera póstuma "What an Institution: The Story of Police Academy", documental sobre el legado de "Loca academia de policía" y sus secuelas.