ExGaribaldi regresan a los escenarios, cambian de nombre y no estará Sergio Mayer

Paty Manterola, Charly López, Víctor Noriega, Luisa Fernanda y Katia Llanos se unirán al 90s Pop Tour el próximo 20 de septiembre, antes de embarcarse en una serie de conciertos en Ecuador y Perú.

"Somos cinco miembros y apreciamos el apoyo que hemos recibido a lo largo de nuestras carreras, tanto como parte de un grupo y ahora como GB5, nuestra nueva propuesta. Al igual que muchos otros grupos como JNS (anteriormente conocido como Jeans) y MDO (anteriormente conocido como Menudo), lo hacemos con gran respeto y amor", destacó Charly.

"Hubo armonía entre todos" fue lo primero que mencionaron los exmiembros de la banda Garibaldi, quienes han regresado a la escena musical, ahora bajo un nuevo nombre: GB5. Juntos llevarán a cabo diversos proyectos, prescindiendo de la participación de Sergio Mayer.

Además de interpretar sus clásicos de siempre, el quinteto tiene previsto lanzar nueva música, aseguró Manterola. Ella afirmó que están entusiasmados por seguir haciendo bailar tanto a aquellos que los conocieron desde sus inicios como a las nuevas generaciones, con melodías llenas de fiesta y alegría.

"Hace menos de un año y medio que nos reunimos en un escenario, y la verdad es que sentir esa emoción de volver a cantar 'La ventanita' y 'Que te la pongo', y ver la reacción de la gente cuando salimos al escenario y que pudieran ver a los miembros originales fue algo verdaderamente especial. Sin lugar a dudas, Garibaldi fue un grupo que dejó una huella en su época", añadió la intérprete.





¿Por qué no estará Sergio Mayer?

"Las circunstancias no se alinearon como esperábamos, lo que ves es lo que tenemos ahora. Los cinco tuvimos una conversación sobre nuestro deseo de trabajar juntos, crear cosas hermosas, y la respuesta es que estamos aquí los que deben estar, aquellos que realmente amamos lo que fue tan significativo para nosotros, tanto que lo llevamos tatuado", expresó Charly López.

Ante esta respuesta, se les preguntó si eso significaba que Sergio Mayer no quiso unirse. Charly respondió: "No es que no quisiera". Se reunieron con el exconcursante de "La Casa de los Famosos México" y él les informó que estaría ocupado, ya que había formado otro grupo con otros miembros.

"Hizo un grupo, tomó un enfoque diferente, y presentaron nuevas personalidades. Apreciamos mucho a nuestro público, que nos sigue brindando la oportunidad de seguir haciendo lo que amamos en tantos escenarios", comentó Katia.