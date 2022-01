Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de agredirla sexualmente

La actriz reveló que el cantante abusó de ella mientras grababan un video musical

Por: Fernanda Esparza

En febrero de 2021, Evan Rachel Wood acusó públicamente a Marilyn Manson de abusar de ella en el pasado; ahora, la famosa dio más detalles y reveló que en 2007, el cantante la violó durante la filmación del video ´Heart-Shaped Glasses´.

La actriz nominada al Globo de Oro habló de su relación con Manson, cuyo nombre real es Brian Warner, en el documental ´Phoenix Rising´, que se estrenó el domingo 23 de enero en el Festival de Cine de Sundace.

Evan mencionó que al negociar el contrato del videoclip, le comentaron que había una escena de sexo simulada, y ella aceptó; sin embargo, cuando inició el rodaje, Manson ignoró por completo el guion y la agredió sexualmente ante los presentes. Ella tenía 19 años y él 38.

"Soy una actriz profesional, llevo haciendo esto toda mi vida, y nunca había estado en un set tan poco profesional hasta aquel día. Era un completo caos y no me sentía segura. Nadie me cuidaba", dijo.

La actriz declaró que no supo cómo reaccionar ya que la habían "condicionado y entrenado" para no quejarse nunca, y por eso permitió que el rodaje siguiera adelante.

"Me forzaron a realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos. Fue entonces cuando se cometió el primer crimen contra mí y fui básicamente violada en cámara".