Estremecedoras declaraciones de Britney Spears

La cantante aseveró que no ha tenido la oportunidad de decidir sobre su vida, ya que tiene que ser evaluada todo el tiempo. Confesó que va al psiquiatra dos veces a la semana y aseguró tener miedo de la gente y no confía en nadie. Asimismo, declaró que merece privacidad, pues algunos paparazzis le han sacado fotos llorando.

"La Princesa del Pop" aseguró que su familia le recetaba litio, una fuerte droga que la mantenía en estado semiinconsciente. "Era como si estuviera borracha", afirmó.

PUBLICIDAD

"No estoy aquí para ser una esclava. Me han obligado a decirle al mundo que soy feliz... es mentira, esas personas merecen estar en la cárcel".

"Estoy enojada y lloro todos los días, quiero que el mundo sepa lo que me hicieron. Tengo derecho de usar mi voz. Mi propia familia da entrevistas, me hacen quedar como una estúpida y yo no puedo decir nada. Dicen que si hablo me van a demandar".

Además, agregó que su familia no le permite vivir con su novio ni tener un nuevo bebé, ya que no permiten que se le remueva el dispositivo intrauterino.

"Quería quitarme el DIU para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos", declaró.

Agregó que se siente completamente traumatizada, pues ha sido obligada a decirle al mundo que es feliz y no es así. "No estoy feliz, no puedo dormir", testificó ante la corte.

"Lo que mi familia ha hecho conmigo se llama tráfico sexual, me dieron la droga durante cinco años y por muchos meses no me dejaron salir", añadió.

#FreeBritney

Los fans de la cantante iniciaron un movimiento conocido como la campaña #FreeBritney (Liberen a Britney), el que busca que Spears recupere el control de su vida personal y sus finanzas.

Este año se lanzó un documental llamado Framing Britney Spears, centrado en el conflicto de la tutela legal de la cantante pop, que durante más de 13 años ha ejercido su padre sobre ella.

En 2008, tras una dura crisis de salud mental, la corte dio a su padre, Jamie Spears el control total de la fortuna de la cantante, que ascendía a 60 millones de dólares; además de otros aspectos de su vida.