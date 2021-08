"Estoy perdiendo a mi hija en vida": Imanol Landeta

Imanol aseguró que su expareja quiere separarlo de la niña, fruto de su relación, que terminó legalmente, pero sigue viviendo momentos difíciles, ya que la madre de la pequeña pretende alejarla de su vida.

Noticia Relacionada Niños sólo jugarán 3 horas en línea a la semana

PUBLICIDAD

El exactor aseguró que hace más de 20 días no ve a su hija, ya que ahora María Julia tiene una nueva relación con un hombre que radica en Sonora, por lo que ella pretende mudarse permanentemente a ese estado y llevarse a la nena.

"Mi hija y yo tenemos una vinculación muy linda y es algo que me da muchísimo miedo perder. Siento que estoy perdiendo a mi hija en vida", aseguró.

También remarcó que la madre de la nena le ha cerrado toda forma de comunicación, pues pretende que solamente se comunique con la niña por medios electrónicos, y que por el próximo cambio de domicilio le va a resultar casi imposible convivir con su pequeña cuando se encuentre tan lejos.

"Siempre he sido un padre presente y quiero formar parte de los recuerdos de mi hija. Sin embargo, yo no soy millonario para pagar boletos de avión constantemente y no tengo manera de hacer que el tiempo se estire, porque tengo que trabajar, por lo que siento que todo se me va a imposibilitar".

"Para que María Julia se lleve a mi hija, necesita mi firma, al ponerme este aviso lo está llevando por la vía del litigio ala que el viernes pasado yo contesté. Me opongo rotundamente porque no estoy percibiendo una defensa a la identidad paterna", finalizó.