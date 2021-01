Estos son los estrenos programados para este 2021

Otro esperado estreno es la saga de Toretto y su compañía con “Rápido y Furioso 9”, así también Duna, adaptación del clásico de ciencia ficción y fantasía de Frank Hebert.

Además también “Un príncipe en Nueva York 2” llegará vía streaming. Tras el lanzamiento de la Mujer Maravilla, Warner Bros comunicó que para este año habrá otros 17 estrenos que se proyectarán en cines, HBO Max, entre ellos figuran, The Matrix 4, In The Heihts, Space Jam: A New Legacy.

Algunos de las celebridades de origen mexicano que se podrán ver en los estrenos de taquilla serán Joaquín Cosío, Diego Boneta, Ana de la Reguera, Eiza González, Demian Bichir y Melissa Barrera.

Estrenos programados para 2021



Febrero

* Tom y Jerry

* Cenicienta

Marzo

* Un Príncipe en Nueva York 2

* Raya y El Último Dragón

* Morbius

Abril

* Sin Tiempo Para Morir 007

* Un Lugar en Silencio. Parte II

* Mortal Kombat

Mayo

* Rápido y Furioso 9

* Viuda Negra

* Godzilla vs. Kong

* Cruella

Junio

*Ghostbusters: Afterlife

* In the Heights

* The Conjuring: The Devil Made Me Do It

* Luca

* Venom: Let There Be Carnage

Julio

* Space Jam: a New Legacy

* Minions: The Rise of Gru

* Top Gun: Maverick

* Jungle Cruise

*Shang-Chi

Agosto

* Candyman

* The Beatles: Get Back

* The Suicide Squad

Septiembre

* The Boss Baby: Family Business

* Death on the Nile

Octubre

* Duna

Noviembre

* Misión: Imposible 7

* The Eternals

Diciembre

* The Matrix 4

* West Side Story

*Nightmare Alley