Estos son los actores de "Friends" que han muerto

Algunos participantes de la serie han fallecido a lo largo de estos años. El último fue Matthew Perry, quien murió a los 54 años este 28 de octubre

Después del fallecimiento de Matthew Perry, los numerosos seguidores de la serie han comenzado a recordar a otros actores de la icónica comedia que, lamentablemente, también se adelantaron en el camino. A lo largo de las diez temporadas, fueron numerosos los actores y actrices que hicieron apariciones en Friends.





Robin Williams

La estrella de cine recordada por sus diversos papeles, como la señora Doubtfire en "Papá por siempre", hizo una memorable aparición en un episodio de la tercera temporada de "Friends".

En dicho episodio, interpretó a un personaje llamado Tomas, quien en una "íntima" conversación le confiesa a su amigo Tim, interpretado por Billy Crystal, que su esposa lo está engañando con su ginecólogo.

La sorprendente aparición de estos dos actores no estaba planeada. Lo que sucedió fue que mientras se rodaba la serie, Williams y Crystal se encontraban en un set cercano, lo que les llevó a visitar el estudio.

Cuando los productores les preguntaron si les gustaría hacer una aparición en la serie, ambos aceptaron de inmediato. Incluso, el diálogo que mantienen en el episodio, titulado "The One With The Ultimate Fighting Champion", fue completamente improvisado.

Robin Williams falleció el 11 de agosto de 2014, y su muerte fue el resultado de un suicidio. Pocos días después de su trágico fallecimiento, su esposa reveló que el actor padecía la enfermedad de cuerpos de Lewy, una forma de demencia que afecta a las funciones cognitivas y motoras, y que posiblemente contribuyó a sus luchas personales y su triste desenlace.

La noticia de su padecimiento de esta enfermedad arrojó luz sobre las dificultades que enfrentaba en su vida y su carrera antes de su trágica muerte.





Taylor Negron

Interpretó el papel de Alessandro, el dueño del restaurante homónimo en "Friends". Su personaje apareció en el episodio titulado "The One Where They're Going To Party" de la cuarta temporada. En este episodio, Mónica (Courteney Cox) escribe una crítica desfavorable sobre el restaurante de Alessandro en su columna, lo que lleva a un enfrentamiento entre ellos.

Sin embargo, Alessandro queda sorprendido por la habilidad de Mónica para preparar salsa de tomate y la contrata como chef principal de su cocina. La actuación de Taylor Negron en este episodio es recordada como parte de las muchas interacciones cómicas que ocurrieron en la serie "Friends".

Es cierto, Taylor Negron, el actor que interpretó el papel de Alessandro en "Friends", lamentablemente falleció el 10 de enero de 2015 en Los Ángeles debido a un cáncer de hígado.

Tenía 57 años en el momento de su fallecimiento. Su partida fue una pérdida significativa en la comunidad cinematográfica y teatral, y su legado como actor continúa siendo recordado por sus numerosos roles en películas y programas de televisión.

Stan Kirsch

Interpretó a Ethan, un apareciendo en el episodio The One With The Ick Factor de la primera temporada.

En dicho capítulo, el joven sale con Mónica, asegurando que tenía 22 años. No obstante, finalmente ella descubre la verdad: tenía 17 y aún era un escolar.

El artista falleció trágicamente en el baño de su residencia en enero de 2020, dejando perplejos a todos sus seres queridos, quienes no podían comprender los motivos detrás de su trágica decisión.





Max Wright

Conocido por su icónico papel como el padre de familia Willie Tanner en "ALF", Max Wright hizo apariciones en dos episodios de "Friends". En la serie, el actor originalmente desempeñó el papel de responsable de la cafetería Central Perk, antes de ser reemplazado por Gunther. Max Wright falleció a los 75 años en junio de 2019 después de una larga lucha contra el cáncer.





Ron Leibman

Fue el actor que interpretó al autoritario Dr. Leonard Green, el padre de Rachel (Jennifer Aniston), en "Friends". En la serie, su personaje tuvo varios enfrentamientos cómicos con Ross (David Schwimmer), lanzándole bromas en varias ocasiones. El talentoso intérprete falleció debido a complicaciones de una neumonía en diciembre de 2019, como confirmó su representante Robert Attermann.