Este participante de La Casa de los Famosos de Televisa consiguió trabajo en TV Azteca

Uno de los participantes que más dio de qué hablar en el exitoso reality de "La Casa de los Famosos México" ha conseguido trabajo en TV Azteca en el nuevo reality de la televisora.

El polémico actor participará en el show llamado "Tentados por la fortuna" que consistirá en una competencia en Turquía donde 12 participantes, seis famosos y seis desconocidos competirán por un premio de 5 millones al enfrentar los diferentes retos a los que serán puestos a prueba utilizando solo lo básico para sobrevivir.

Tras el éxito del programa de Televisa, cuya final fue vista por más de 21 millones de personas, TV Azteca ha trabajado en sus nuevos shows buscando atraer a más televidentes integrando a uno de los más participantes de "La Casa de los Famosos".

"No sabes lo honrado y comprometido que me siento con este proyecto. Yo le agradezco a la empresa, el que me hayan invitado, me honra mucho. Es un gran compromiso porque es uno de los proyectos más importantes de Tv Azteca en este año", expresó el ex integrante del "Team infierno".

Foto: TV Azteca

SERGIO MAYER SERÁ EL CONDUCTOR DEL NUEVO REALITY DE TV AZTECA

La noticia se dio a conocer durante su aparición en el programa principal de la televisora "Venga la Alegría" donde expresó su gratitud y emoción al formar parte del nuevo proyecto.

Este será el debut del actor en TV Azteca pues anteriormente había formado parte de Televisa, la compañía de entretenimiento competencia.

Después de su paso por el exitoso "Team Infierno" el año pasado, Sergio Mayer obtuvo una nueva oferta de trabajo en el mundo del entretenimiento para ser el nuevo conductor del reality "Tentados por la fortuna".

Comentó que su rol en la competencia será crear retos a los participantes para añadir emoción al show.

"Yo los iré guiando, pero les iré generando tentaciones de acuerdo a sus necesidades y miedos. Yo seré la manzana de la discordia... si ya saben cómo soy para qué me invitan".

Sergio Mayer fue uno de los participantes más polémicos de su anterior reality, por lo que ahora busca entretener de nueva cuenta a los televidentes.