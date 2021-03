Estas son las nominaciones a los Premios Óscar, arrasa Netflix

Este lunes se dio a conocer la lista de las nominaciones de los Óscar 2021, la cinta Mank, del cineasta David Fincher, lideró con 10 candidaturas.

Netflix arrasó y en esta edición demuestra que su apuesta por el cine en mayúsculas es firme, ya que detrás de la líder se encuentran media docena de cintas con seis nominaciones cada una, Nomadland, que ha sido considerada como la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood. The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Sound of Metal y The Trial of the Chicago 7.