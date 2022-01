Erika Buenfil revela que dio positivo a Covid-19

La artista mencionó que una vez sintió los primeros signos de la enfermedad decidió hacer una prueba, fue entonces que dio positivo. Además, dejó en claro que, los síntomas le han dado de forma leve y que ha estado guardando reposo.

"Mis síntomas han sido fáciles de llevar: con mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido dolor en el cuerpo y.... pues las noches se hacen largas por la tos", dijo.

Buenfil aprovechó para recomendar a sus seguidores vacunarse y que se sigan cuidando; agregó la importancia de utilizar el cubrebocas y mantener la distancia para evitar más contagios.