Erick Del Castillo revela tener un padecimiento incurable

Eric del Castillo compartió la noticia de que está enfrentando una enfermedad sin posibilidad de cura. El venerado actor mexicano generó preocupación entre sus seguidores debido a su estado de salud.

En una reciente entrevista, reveló que, desde finales de 2022, había especulaciones sobre la salud de J. Eduardo Eric del Castillo-Negrete Galván, conocido artísticamente como Eric del Castillo, pero ahora la estrella mexicana confirmó que sufre una enfermedad ocular incurable.

El también padre de Kate del Castillo, de 98 años de edad, compartió abiertamente detalles sobre su salud en una entrevista para el programa de televisión "Hoy".

Durante la conversación, dijo que enfrenta una enfermedad ocular denominada degeneración macular relacionada con la edad (DMRE).

Eric del Castillo compartió que la enfermedad ocular que padece no tiene cura, pero enfatizó que no perderá la visión por completo. "No hay más que detenerla a base de vitaminas, pero no hay nada más qué hacer. Nunca me voy a quedar ciego. Pero cuando trato de enfocar, no veo; es una pequeña lesión en la mácula", comentó.

SECUELAS DE SU PADECIMIENTO

El distinguido actor, nacido en Celaya, Guanajuato, explicó que, a pesar de la enfermedad ocular que enfrenta, la cual le dificulta la lectura de los libretos, sigue siendo activo gracias al uso de un apuntador electrónico y a su destreza para memorizar diálogos escuchándolos.

El padre de Kate del Castillo resaltó que puede llevar una vida normal al tomar vitaminas, y afirmó que continúa actuando con la misma pasión a pesar de su enfermedad ocular incurable.

Además, expresó su entusiasmo porque tiene un nuevo proyecto en puerta con Televisa.

Eric del Castillo también detalló por qué se esfuerza en compartir su experiencia con las nuevas generaciones de actores: "A mí me encanta platicar con los alumnos porque me da mucho gusto compartir mis experiencias y orientarlos, ya que nadie me dijo cómo era esta carrera".

QUÉ ES LA MÁCULA

La mácula es una pequeña área ovalada de la retina, la capa sensible a la luz en la parte posterior del ojo. Se encuentra cerca del centro de la retina, en la región denominada "fóvea", y desempeña un papel crucial en la visión central y la percepción de los detalles finos.

La mácula es esencial para actividades que requieren agudeza visual, como la lectura y el reconocimiento de caras. Cuando hay problemas en la mácula, como la degeneración macular relacionada con la edad (DMRE), puede afectar la visión central y tener un impacto significativo en la calidad de la visión.