"Era la muerte": Wendy Guevara asegura que tuvo una experiencia paranormal tras operación

El pasado fin de semana, la popular influencer Wendy Guevara generó preocupación entre sus seguidores al anunciar que había sido hospitalizada de emergencia debido a complicaciones de salud.

El suceso fue difundido por la propia Wendy a través de varios videos en sus redes sociales, donde explicó que le habían detectado una piedra en las vías biliares, lo que requirió una cirugía inmediata.

LA EMERGENCIA Y CIRUGÍA

Wendy Guevara fue ingresada al quirófano en la madrugada del lunes, y afortunadamente, para la tarde de ese mismo día, ya había sido dada de alta. En sus publicaciones, aunque no ofreció muchos detalles sobre su estado postoperatorio inicial, compartió que la operación fue exitosa y que se encontraba en recuperación.

En un giro sorprendente, Wendy relató una experiencia que tuvo durante su estancia en el hospital, la cual describió como paranormal. A través de un video en TikTok, la ganadora de "La casa de los famosos" narró que, mientras se encontraba en su habitación, vio una figura oscura que interpretó como una visita de la muerte.

"Vi a alguien de negro. Aquí, donde está el ventilador había una silueta con una manta negra. Pensé era la muerte y en mi mente decía: 'Diosito está conmigo'", explicó Guevara.

RECUPERACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

Ya recuperada y fuera del hospital, Wendy Guevara retomó sus redes sociales para tranquilizar a sus fans, agradecerles por su apoyo y cariño, y brindar una actualización sobre su estado de salud.

"Ya me dieron de alta. En el hospital me atendieron muy bien y me ayudaron mucho. Yo llegué en la mañana y me pudieron operar hasta la madrugada, no recuerdo bien. Me vine a casa de Evelin y nada más quiero decirles que estoy bien", dijo la influencer.

Además, Guevara aprovechó para mostrar los numerosos regalos que ha recibido durante su convalecencia, entre los que se encuentran arreglos florales enviados por amigos cercanos y algunas marcas con las que ha colaborado.