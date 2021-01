Encuentran muerto a actor de la serie "Urgencias"

Participó en películas como "Se armó la gorda", "Romy y Michel", en la comedia musical "Frío como el hielo", pero sin duda, su mayor éxito fue el del enfermero Malik, que aunque fue un personaje secundario, permaneció en la trama desde su inicio, en 1994, hasta su capítulo final, en 2009, participando en 190 episodios de los 331 que tuvo la afamada serie.

En su discografía se encuentran los álbumes Livin'Up in a Down World, de 1997; Unpredictable, en 2002; Delayed, But Not Denied, en 2008, y I Ain't 4 everybody, entre muchos otros.